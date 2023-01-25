Руководство МОК обсуждает индивидуальный допуск российских атлетов к соревнованиям

Руководство Международного олимпийского комитета обсуждает возможность предоставить персональный допуск к соревнованиям для ряда белорусских и российских спортсменов. Информация размещена на официальном портале организации.

В сообщении уточняют, что получить такое разрешение смогут лишь те, кто не поддержал проведение спецоперации на Украине и не был замешан в антидопинговых скандалах.

Окончательное решение по этому вопросу все еще не принято из-за необходимости провести дополнительные консультации.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

