Руководство МОК обсуждает индивидуальный допуск российских атлетов к соревнованиям
Руководство Международного олимпийского комитета обсуждает возможность предоставить персональный допуск к соревнованиям для ряда белорусских и российских спортсменов. Информация размещена на официальном портале организации.
В сообщении уточняют, что получить такое разрешение смогут лишь те, кто не поддержал проведение спецоперации на Украине и не был замешан в антидопинговых скандалах.
Окончательное решение по этому вопросу все еще не принято из-за необходимости провести дополнительные консультации.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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