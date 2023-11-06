Олимпийский комитет РФ оспорил в CAS решение МОК о приостановке членства

Олимпийский комитет России (ОКР) оспорил в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации, сообщила пресс-служба CAS.

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В сообщении говорится, что суд зарегистрировал апелляцию, в которой ОКР требует отменить решение и восстановить его «в качестве полноправного члена организации».

Отмечается, что в настоящее время CAS формирует коллегию арбитров, которая будет рассматривать дело.

«Решение Комиссии CAS будет окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать иск», - заключили в CAS.

Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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