Олимпийский комитет РФ оспорил в CAS решение МОК о приостановке членства

В сообщении говорится, что суд зарегистрировал апелляцию, в которой ОКР требует отменить решение и восстановить его «в качестве полноправного члена организации».



Отмечается, что в настоящее время CAS формирует коллегию арбитров, которая будет рассматривать дело.

«Решение Комиссии CAS будет окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать иск», - заключили в CAS.

Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

