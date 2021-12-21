Олимпийский чемпион Соловьев попал в больницу после драки
21 декабря 202117:21
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21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru