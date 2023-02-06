Олимпийская чемпионка Ромашина завершила спортивную карьеру

Семикратная олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры, сообщает ТАСС.

Спортсменка является самой титулованной в истории синхронного плавания. Кроме участия в Олимпиадах, она также является 21-кратной чемпионкой мира.

«Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье», - сказала Ромашина.

Светлане Ромашиной 33 года. В 2005 году она стала Заслуженным мастером спорта РФ.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил полностью прекратить работу в индустрии смешанных единоборств (MMA), сообщает НСН.



