Олимпийская чемпионка рассказала о зарплатах гимнастов сборной России
Если спортсмен не является топовым, то с зарплатой у него будет «очень туго». Об этом в интервью Sport24 заявила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.
По её словам, многие уходят из спорта из-за низких заработков. Она отметила, что, в зависимости от региона, зарплата составляет 40-50 тысяч рублей, и невозможно «тратить много времени на тренировки, чтобы поддерживать свой физический уровень», получая такие деньги.
«Это просто нецелесообразно, когда ты уже взрослый. Особенно тем ребятам, у которых уже семья, девушка. То есть в этом плане, конечно, тяжело», - подчеркнула Мельникова.
Спортсменка также добавила, что определённые ставки есть и в сборной России, самая высокая — около 150 тысяч рублей.
Ранее Мельникова дебютировала в кино, снявшись в сериале Евгения Стычкина «Игры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru