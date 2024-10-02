Олимпийская чемпионка рассказала о зарплатах гимнастов сборной России

По её словам, многие уходят из спорта из-за низких заработков. Она отметила, что, в зависимости от региона, зарплата составляет 40-50 тысяч рублей, и невозможно «тратить много времени на тренировки, чтобы поддерживать свой физический уровень», получая такие деньги.

«Это просто нецелесообразно, когда ты уже взрослый. Особенно тем ребятам, у которых уже семья, девушка. То есть в этом плане, конечно, тяжело», - подчеркнула Мельникова.

Спортсменка также добавила, что определённые ставки есть и в сборной России, самая высокая — около 150 тысяч рублей.

Ранее Мельникова дебютировала в кино, снявшись в сериале Евгения Стычкина «Игры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

