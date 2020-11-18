Олимпийская чемпионка обратится в ЕСПЧ с просьбой отменить ограничения из-за высокого уровня тестостерона

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием оспорить запрет World Athletics на участие в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает France Press.

Весной 2018 года World Athletics установила запрет, согласно которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона не допускаются к соревнованиям на международном уровне, пока не снизят показатели до стандартных женских.