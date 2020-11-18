Олимпийская чемпионка обратится в ЕСПЧ с просьбой отменить ограничения из-за высокого уровня тестостерона
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием оспорить запрет World Athletics на участие в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает France Press.
Весной 2018 года World Athletics установила запрет, согласно которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона не допускаются к соревнованиям на международном уровне, пока не снизят показатели до стандартных женских.
Ранее Семеня обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), но там было принято решение отклонить ее иск.
Семеня и ее защитник Грегори Нотт утверждают, что повышенный уровень тестостерона у спортсменки был с рождения. Ее адвокат выразил надежду, что World Athletics изменит свои правила до подачи жалобы в ЕСПЧ.
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