Олимпийская чемпионка обратится в ЕСПЧ с просьбой отменить ограничения из-за высокого уровня тестостерона

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием оспорить запрет World Athletics на участие в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает France Press.

Весной 2018 года World Athletics установила запрет, согласно которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона не допускаются к соревнованиям на международном уровне, пока не снизят показатели до стандартных женских.

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Ранее Семеня обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), но там было принято решение отклонить ее иск.

Семеня и ее защитник Грегори Нотт утверждают, что повышенный уровень тестостерона у спортсменки был с рождения. Ее адвокат выразил надежду, что World Athletics изменит свои правила до подачи жалобы в ЕСПЧ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕСПЧСпорт
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