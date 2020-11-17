Сенат США разрешил уголовную ответственность за применение допинга
Сенат США принял законопроект имени информатора всемирного допингового агентства WADA Григория Родченкова. Согласно документу, американские суды могут выносить уголовные приговоры за использование допинга на спортивных мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).
Закон не только предполагает наказание за мошеннические схемы с допингом, но и предполагает защиту информаторов от мести.
Григорий Родченков в июле 2020 года призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что спортсменам нельзя выступать даже под нейтральным флагом.
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в 2015 году бежал в США. Его показания использовал прокурор Ричард Макларен в докладе о программе государственной поддержки допинга в России. После публикации доклада несколько российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.
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