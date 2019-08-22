«Олимпиакос» обыграл «Краснодар» с разгромным счетом
Греческий "Олимпиакос" выиграл матч с российским «Краснодаром» со счетом 4:0. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Встреча команд прошла в греческом Пирее в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Отмечается, что счет был открыт на 31-минуте. Мяч в ворота россиян забил Мигель Герреро. Следом за ним в ворота "Краснодара" голы направили Лазар Ранджелович на 78 и 85 минутах и Даниэл Поденсе на 89 минуте.
Вновь футболисты двух команд встретятся 27 августа. Как отмечает Матч ТВ, победитель встречи пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН выразил уверенность в превосходстве российской команды над соперником.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Олимпиакос» обыграл «Краснодар» с разгромным счетом
- Пропавшую под Нижним Новгородом девочку нашли живой на четвертый день поисков
- Трамп намерен отменить предоставление гражданства США по рождению
- Меркель и Джонсон не поддержали желание Трампа вернуть формат G8
- Facebook предрекли превращение в самое популярное СМИ в мире