Олимпиаде в Токио угрожают устрицы

Нашествие устриц в Токийском заливе может помешать проведению олимпийских соревнований по гребле, сообщает «Интерфакс».

Вдоль трассы гребцов расположены специальные буи, которые очень понравились устрицам. Устрицы прикрепляются к буям, а те тонут под тяжестью веса моллюсков.

Буи приходится доставать на берег и очищать, либо посылать к ним дайверов. На эти работы уже потратили более $1,2 миллиона. С буев сняли 14 тонн устриц.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа без зрителей.

