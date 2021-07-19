Олимпиаде в Токио угрожают устрицы
Нашествие устриц в Токийском заливе может помешать проведению олимпийских соревнований по гребле, сообщает «Интерфакс».
Вдоль трассы гребцов расположены специальные буи, которые очень понравились устрицам. Устрицы прикрепляются к буям, а те тонут под тяжестью веса моллюсков.
Буи приходится доставать на берег и очищать, либо посылать к ним дайверов. На эти работы уже потратили более $1,2 миллиона. С буев сняли 14 тонн устриц.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа без зрителей.
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