Олег Браташ станет главным тренером вернувшейся в КХЛ «Лады»
Главным тренером хоккейного клуба «Лада», который в сезоне 2023/2024 будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), станет Олег Браташ, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев отметил, что на пост тренера согласована кандидатура Павла Десяткова, а пост спортдиректора займет Рафик Якубов.
«Подписание контрактов ожидается пятого мая. Контракты у всех согласованы на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года», - добавил он.
Ранее Олег Браташ играл за клубы «Крылья Советов», «ЦСКА», «Локомотив» и другие. В качестве тренера работал с командами «Крылья Советов», «СКА», «Локомотив», а также в олимпийской и молодёжной сборных России.
Ранее Совет директоров КХЛ объявил, что в сезоне-2023/24 примут участие 23 команды, в том числе тольяттинская «Лада», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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