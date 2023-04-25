«Ак Барс» сократил отставание от ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

Замглавы МИД РФ сообщил о «перемигиваниях» при выступлении Лаврова на Совбезе ООН Депутат из Хакасии погиб в зоне СВО на Украине «КамАЗа» с заключенными и Mercedes столкнулись в центре Москвы Связь с японским модулем Hakuto-R потеряна при посадке на Луну Теннисисты из РФ и Белоруссии подписали декларации для Уимблдона