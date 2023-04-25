«Ак Барс» сократил отставание от ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли московский ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

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Игра прошла в Казани. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первый период остался за армейцами. Ворота «Ак Барса» поразил форвард ЦСКА Прохор Полтапов.

Благодаря броску нападающего Александра Радулова казанцы сравняли счет в середине второго периода. В третьем форвард хозяев Станислав Галиев вывел свою команду вперед.

По итогам пяти матчей армейцы ведут в серии со счетом 3:2. 27 апреля они будут принимать казанский клуб в Москве.

Хоккеист выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) клуба «Барыс» (Астана) Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства, передает «Радиоточка НСН».

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