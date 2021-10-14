Олег Браташ стал главным тренером молодёжной сборной России по хоккею

Главным тренером молодежной сборной России по хоккею назначен Олег Браташ, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Браташ сменил на этом посту Игоря Ларионова, который занял должность главного тренера Олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды).

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что перестановки в тренерских штабах связаны «с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам».

Ранее Третьяк заявил, что к Олимпийским играм 2022 года в Пекине будут готовить два состава сборной: с игроками НХЛ и без них.