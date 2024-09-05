ОКР зарезервировал средства на поддержку атлетов на зимней Олимпиаде 2026 года

Олимпийский комитет России принял решение зарезервировать средства для дополнительной поддержки отечественных спортсменов в случае их допуска на зимние Игры 2026 года. Это подтвердил президент ОКР Станислав Позняков в ходе международного антидопингового форума «Чистый спорт без границ» в Раубичах - белорусском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Международный олимпийский комитет в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине и включением в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2022 года российские атлеты, согласно рекомендации МОК, отстранены от международных стартов. Некоторых допускают в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Участие в командных видах запрещено. Так, на Олимпиаде в Париже в августе в соревнованиях приняли участие только 15 россиян.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в феврале в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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