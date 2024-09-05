ОКР зарезервировал средства на поддержку атлетов на зимней Олимпиаде 2026 года

Олимпийский комитет России принял решение зарезервировать средства для дополнительной поддержки отечественных спортсменов в случае их допуска на зимние Игры 2026 года. Это подтвердил президент ОКР Станислав Позняков в ходе международного антидопингового форума «Чистый спорт без границ» в Раубичах - белорусском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Международный олимпийский комитет в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине и включением в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.