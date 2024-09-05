ОКР зарезервировал средства на поддержку атлетов на зимней Олимпиаде 2026 года
Олимпийский комитет России принял решение зарезервировать средства для дополнительной поддержки отечественных спортсменов в случае их допуска на зимние Игры 2026 года. Это подтвердил президент ОКР Станислав Позняков в ходе международного антидопингового форума «Чистый спорт без границ» в Раубичах - белорусском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта.
Международный олимпийский комитет в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине и включением в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2022 года российские атлеты, согласно рекомендации МОК, отстранены от международных стартов. Некоторых допускают в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Участие в командных видах запрещено. Так, на Олимпиаде в Париже в августе в соревнованиях приняли участие только 15 россиян.
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в феврале в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ОКР зарезервировал средства на поддержку атлетов на зимней Олимпиаде 2026 года
- Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине
- Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига
- Певица Zivert заявила о возобновлении концертной деятельности
- В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают школьников в сети
- Россиянам рассказали о росте зарплат на 4% в 2025 году
- Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену
- 74-летняя Сигурни Уивер будет сниматься в «Аватаре 4» и «Аватаре 5»
- МВД сообщило о двукратном росте оформленных загранпаспортов с биометрией
- Суд в Санкт-Петербурге наказал владельца упавшего в Мойку автобуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru