Россияне завоевали десятое золото на Паралимпиаде в Париже
Российские атлеты с ограниченными физическими возможностями выиграли десятую золотую медаль на Паралимпийских играх в столице Франции. Награду завоевал Андрей Вдовин в беге на 400 метров в классе T37 (спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата).
Ранее Вдовин на Паралимпиаде в Токио также стал первым на данной дистанции с мировым рекордом. На Играх в Париже он выиграл бронзовую медаль в беге на 100 метров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в копилке россиян теперь 41 награда в Париже - 10 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых. Представители РФ получили разрешение выступить на Паралимпиаде только в нейтральном статусе без участия в командных видах спорта. Игры во Франции завершатся 8 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru