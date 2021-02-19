ОКР направил в МОК предложение использовать «Катюшу» вместо гимна РФ
Олимпийский комитет России (ОКР) направил Международному олимпийскому комитету (МОК) предложение использовать на Олимпийских играх песню «Катюша» вместо государственного гимна России. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.
В декабре 2020 года вступили в силу ограничения Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым российским командам не разрешается использовать государственные символы и национальный гимн на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Санкции были введены сроком на два года.
«Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира», — сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
Комиссия спортсменов российского Олимпийского комитета России в январе предложила использовать «Катюшу» вместо гимна, запрещенного санкциями WADA. В ОКР подчеркнули, что эту песню знают и любят все россияне. Глава Минспорта РФ Олег Матыцин поддержал идею использовать советскую композицию, отметив, что она «известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной», сообщает Ura.ru.
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