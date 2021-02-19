ОКР направил в МОК предложение использовать «Катюшу» вместо гимна РФ

В декабре 2020 года вступили в силу ограничения Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым российским командам не разрешается использовать государственные символы и национальный гимн на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Санкции были введены сроком на два года.

«Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира», — сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Комиссия спортсменов российского Олимпийского комитета России в январе предложила использовать «Катюшу» вместо гимна, запрещенного санкциями WADA. В ОКР подчеркнули, что эту песню знают и любят все россияне. Глава Минспорта РФ Олег Матыцин поддержал идею использовать советскую композицию, отметив, что она «известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной», сообщает Ura.ru.

