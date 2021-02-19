Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой «ОКР»

Российским спортсменам запретили использовать на Олимпийских играх в Токио и Пекине полное название Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК)

Согласно заявлению МОК, представители сборной России на ближайших Олимпийских играх будут выступать под аббревиатурой российского комитета - «ОКР».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под государственным флагом России и использовать государственный гимн до 16 декабря 2022 года, сообщает «Свободная пресса».

Санкции касаются также высшего руководства России, в том числе президента Владимира Путина - им в течение двух лет запрещено посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

