Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой «ОКР»
Российским спортсменам запретили использовать на Олимпийских играх в Токио и Пекине полное название Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК)
Согласно заявлению МОК, представители сборной России на ближайших Олимпийских играх будут выступать под аббревиатурой российского комитета - «ОКР».
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под государственным флагом России и использовать государственный гимн до 16 декабря 2022 года, сообщает «Свободная пресса».
Санкции касаются также высшего руководства России, в том числе президента Владимира Путина - им в течение двух лет запрещено посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.
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