Около 300 российских спортсменов смогут поучаствовать в Паралимпийских играх-2024
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что в Паралимпийских играх-2024 смогут участвовать порядка 300 россиян. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Функционер выразил надежду, что паралимпийские федерации допустят российских атлетов до соревнований. Он также заявил, что исполком в ближайшее время сформулирует критерии отбора более четко.
Ранее пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что россияне будут допущены к соревнованиям в индивидуальном и нейтральном статусе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru