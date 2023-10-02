Около 300 российских спортсменов смогут поучаствовать в Паралимпийских играх-2024

Функционер выразил надежду, что паралимпийские федерации допустят российских атлетов до соревнований. Он также заявил, что исполком в ближайшее время сформулирует критерии отбора более четко.

Ранее пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что россияне будут допущены к соревнованиям в индивидуальном и нейтральном статусе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

