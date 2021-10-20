Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин
Огонь зимних Олимпийских игр-2022 прибыл в Пекин. Его доставили в китайскую столицу в среду утром. Самолет из Афин с делегацией оргкомитета Игр приземлился в аэропорту «Шоуду». А накануне Греция передала олимпийский огонь организаторам предстоящей Олимпиады. Церемония состоялась в Афинах на стадионе «Панатинаикос», принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности.
Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта. К слову, Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.
А ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что иностранные болельщики не смогут присутствовать на соревнованиях на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».
В МОК подчеркнули, что решение было принято в связи с требованиями по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, билеты на Игры смогут купить только зрители, проживающие в Китае.
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