Один из штатов Бразилии отказался проводить Кубок Америки по футболу из-за COVID-19

Власти штата Пернамбуку на севере Бразилии отказались проводить матчи Кубка Америки по футболу, которые ранее должны были пройти в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства штата.

Ранее в понедельник Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) сообщила, что турнир не сможет быть проведен в Аргентине из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в регионе.

В сообщении правительства Пернамбуку указано, что мероприятия масштаба Кубка Америки в штате еще нельзя. Руководство региона подчеркнуло, что в течение последних недель произошел новый всплеск заболеваемости COVID-19. В административном центре штата вновь усилили карантинные меры.

При этом власти других регионов Бразилии, в которых планируется проведение этапов турнира, подтвердили готовность принять соревнования. Однако соревнования должны будут проходить без зрителей.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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