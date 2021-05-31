Один из штатов Бразилии отказался проводить Кубок Америки по футболу из-за COVID-19
Власти штата Пернамбуку на севере Бразилии отказались проводить матчи Кубка Америки по футболу, которые ранее должны были пройти в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства штата.
Ранее в понедельник Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) сообщила, что турнир не сможет быть проведен в Аргентине из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в регионе.
В сообщении правительства Пернамбуку указано, что мероприятия масштаба Кубка Америки в штате еще нельзя. Руководство региона подчеркнуло, что в течение последних недель произошел новый всплеск заболеваемости COVID-19. В административном центре штата вновь усилили карантинные меры.
При этом власти других регионов Бразилии, в которых планируется проведение этапов турнира, подтвердили готовность принять соревнования. Однако соревнования должны будут проходить без зрителей.
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