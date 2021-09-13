«Один из лидеров». Черданцев оценил уход Фернандеса из сборной

Уход защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса из сборной России по футболу негативно скажется на игре команды, однако нужно воспользоваться этой ситуацией для развития отечественной футбольной школы, заявил в эфире НСН комментатор Георгий Черданцев.

«У нас не так много вариантов, кого поставить на эту позицию, вообще качественных футболистов не так много. С одной точки зрения, это потеря, потому что это игрок основного состава, еще достаточно молодой. Это один из лучших игроков за последние лет 10, поэтому что тут оценивать... Один из ключевых футболистов, один из лидеров. В ближайшей перспективе нет игрока такого уровня, поэтому будет проблемой закрыть эту позицию. С другой стороны, не надо забывать, что Фернандес – бразилец, и свою футбольную карьеру он строил в Бразилии. Здесь я возвращаюсь к вечному спору с коллегами и футбольной общественностью. Я против натурализованных футболистов в национальной сборной. У нас все-таки достаточно серьезные традиции, много работает академий по всей стране. Надо искать игроков среди своих воспитанников, вне зависимости от их национальности, это как раз вторично. Главное – футбольное образование той страны, за которую ты потом выступаешь в качестве игрока сборной», - предложил комментатор.

Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной в понедельник, 13 сентября. Защитник объяснил, что не успевает восстанавливаться после двойных нагрузок, играя одновременно за клуб и национальную команду.

«Мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде», - заявил футболист.

По мнению Черданцева, возраст не мог стать причиной для ухода бразильского спортсмена из сборной.

«30 лет для футболиста не возраст, я не знаю, в чем истинная причина этого решения. Златан Ибрагимович вчера в 39 лет после очередной травмы вышел за "Милан" и вторым касанием забил гол, Криштиану Роналду, которому 36, перешел в "Манчестер Юнайтед" и забил сразу два. Дело не в возрасте, а в физической форме спортсмена. Всё зависит от степени подготовки, никто не ставит в 30 лет границу, мол, всё, карьера заканчивается. Лет 20-30 назад мало кто доигрывал до такого, но в наше время с современной медициной и всеми возможностями для восстановления спортсменов это вообще не возраст», - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

