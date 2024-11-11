Объявлены участники Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ
Третий в истории розыгрыш Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) в феврале 2025 года.
Как сообщает пресс-служба лиги, за главный трофей будут бороться «Зенит», ЦСКА, «Ростов» , «Краснодар» и «Динамо» (Москва), а также столичный «Спартак», который выигрывал Кубок в 2023 и 2024 годах.
«Более подробные детали о предстоящем турнире, включая расписание матчей, будут опубликованы дополнительно», - говорится в сообщении РПЛ.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) временно отстранил от судейства арбитра Владислава Безбородова, пишут «Известия».
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