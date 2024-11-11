Артём Дзюба заявил о желании стать тренером

Тренерство — это совершенно другая сторона футбола. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба.

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По словам 36-летнего спортсмена, ему хочется попробовать себя в качестве тренера.

«Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны», - сказал футболист.

Ранее Дзюба заявил, что вызов в сборную России для него — это огромная честь, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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