Артём Дзюба заявил о желании стать тренером
11 ноября 202414:58
Тренерство — это совершенно другая сторона футбола. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба.
По словам 36-летнего спортсмена, ему хочется попробовать себя в качестве тренера.
«Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны», - сказал футболист.
Ранее Дзюба заявил, что вызов в сборную России для него — это огромная честь, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru