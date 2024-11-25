Аршавин заявил о «туманных перспективах» сборной России в 2025 году

Перспективы сборной России по футболу на 2025 год «туманны». Об этом в интервью Metaratings заявил экс-игрок национальной команды Андрей Аршавин.

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По его словам, это связано с тем, что всё зависит не от футболистов и Российского футбольного союза, а «от текущей ситуации».

Аршавин также отметил, что с такими соперниками, как сборная Брунея, можно играть не более одного раза в год.

«Если играть каждые два месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно», - заключил он.

Ранее сборная России по футболу установила новый рекорд, забив 11 голов в официальном матче против сборной Брунея (11:0), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ФутболСборная России По ФутболуАндрей Аршавин

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