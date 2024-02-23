Объявлены результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы

В частности, португальский «Спортинг» сыграет с итальянской «Аталантой», за которую играет Алексей Миранчук. Ещё один клуб из Италии, а именно «Милан», встретится с чешской «Славией». Немецкий «Фрайбург» поспорит за выход в четвертьфинал с английским «Вест Хэм Юнайтед».

Кроме того, «Рома» (Италия) сыграет с «Брайтоном» (Англия), «Марсель» (Франция) — с «Вильярреалом» (Испания), чешская «Спарта Прага» встретится с английским «Ливерпулем», «Карабах» (Азербайджан) — с «Байером» (Германия), а «Бенфика» (Португалия) — с шотландским «Рейнджерс».

Первые матчи запланированы на 7 марта, ответные игры пройдут 14 марта.

Ранее бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что российским футболистам и спортсменам стоит уехать за границу, если там есть возможность продолжить играть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

