Объявлены результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил результаты жеребьёвки матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025, которая прошла в швейцарском Ньоне.
В частности, португальский «Спортинг» сыграет с итальянской «Аталантой», за которую играет Алексей Миранчук. Ещё один клуб из Италии, а именно «Милан», встретится с чешской «Славией». Немецкий «Фрайбург» поспорит за выход в четвертьфинал с английским «Вест Хэм Юнайтед».
Кроме того, «Рома» (Италия) сыграет с «Брайтоном» (Англия), «Марсель» (Франция) — с «Вильярреалом» (Испания), чешская «Спарта Прага» встретится с английским «Ливерпулем», «Карабах» (Азербайджан) — с «Байером» (Германия), а «Бенфика» (Португалия) — с шотландским «Рейнджерс».
Первые матчи запланированы на 7 марта, ответные игры пройдут 14 марта.
Ранее бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что российским футболистам и спортсменам стоит уехать за границу, если там есть возможность продолжить играть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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