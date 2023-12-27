Объявленная МВД в розыск шпажистка Бида уволена из ЦСКА

Фехтовальщица на шпагах Виолетта Бида (в девичестве — Храпина), которую министерство внутренних дел России объявило сегодня в розыск, в октябре была уволена из Центрального спортивного клуба армии. Такую информацию раскрыла «Матч ТВ» заместитель начальника клуба по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

МВД не уточнило, по какой статье объявлены в розыск спортсменка и её супруг, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио в командном турнире шпажистов Сергей Бида. По данным СМИ, речь может идти о самовольном оставлении части или места службы.