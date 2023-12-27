Объявленная МВД в розыск шпажистка Бида уволена из ЦСКА

Фехтовальщица на шпагах Виолетта Бида (в девичестве — Храпина), которую министерство внутренних дел России объявило сегодня в розыск, в октябре была уволена из Центрального спортивного клуба армии. Такую информацию раскрыла «Матч ТВ» заместитель начальника клуба по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

МВД не уточнило, по какой статье объявлены в розыск спортсменка и её супруг, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио в командном турнире шпажистов Сергей Бида. По данным СМИ, речь может идти о самовольном оставлении части или места службы.

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Супружеская пара фехтовальщиков в этом году перебралась в США. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Сергей Бида с супругой приняли участие в американском первенстве без согласия российской стороны. До эмиграции спортсмен числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спортивный наставник четы Бида Александр Глазунов был отстранен от должности старшего тренера сборной России по шпаге. Его контракт официально закончится 31 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
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