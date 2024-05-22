Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдёт в Будапеште

Уточняется, что главный матч турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена», который вмещает 67 889 зрителей.

Также были названы места проведения финала Лиги Европы в сезонах-2025/2026 и 2026/2027. Их примут стадионы «Бешикташ» (Стамбул, Турция) и «Франкфурт» (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Что касается Лиги Конференций, то финалы этого турнира в сезонах-2025/2026 и 2026/2027 пройдут на «Ред Булл-Арене» (Лейпциг, Германия) и «Бешикташе», соответственно.

Ранее мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов 2023/2024, обыграв немецкую «Баварию», сообщает RT. Противником «сливочных» в главном матче турнира будет дортмундская «Боруссия», игра пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

