Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдёт в Будапеште
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 примет столица Венгрии Будапешт.
Уточняется, что главный матч турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена», который вмещает 67 889 зрителей.
Также были названы места проведения финала Лиги Европы в сезонах-2025/2026 и 2026/2027. Их примут стадионы «Бешикташ» (Стамбул, Турция) и «Франкфурт» (Франкфурт-на-Майне, Германия).
Что касается Лиги Конференций, то финалы этого турнира в сезонах-2025/2026 и 2026/2027 пройдут на «Ред Булл-Арене» (Лейпциг, Германия) и «Бешикташе», соответственно.
Ранее мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов 2023/2024, обыграв немецкую «Баварию», сообщает RT. Противником «сливочных» в главном матче турнира будет дортмундская «Боруссия», игра пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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