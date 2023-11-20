Объявлен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Кубой

Место в воротах займёт Матвей Сафонов. Также в старте выйдут защитники Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков и Антон Сильянов.

Кроме того, с первых минут появятся полузащитники Далер Кузяев, Иван Обляков, Антон Миранчук и Данил Глебов, а также Александр Головин с капитанской повязкой. Плюс нападающий Фёдор Чалов.

Товарищеская игра сборных России и Кубы пройдёт 20 ноября на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслужит бригада белорусских арбитров: Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Начало матча в 19:30 мск.

Ранее стало известно, что кубинским футболистам перед матчем со сборной России купили бутсы в местном «Спортмастере», так как у них не оказалось обуви для натурального газона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

