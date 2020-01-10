Объявлен состав сборной РФ на эстафету Кубка мира по биатлону

В Абхазии президент и оппозиция вступили в переговоры по выходу из кризиса Началу диалога предшествовали два дня волнений в Сухуме Константин Затулин: абхазская политическая элита не справляется с управлением государством В Абхазии ждут замсекретаря Совета безопасности России