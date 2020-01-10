Объявлен состав сборной РФ на эстафету Кубка мира по биатлону
Стало известно в каком составе россияне примут участие в эстафете на этапе Куба мира по биатлону. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter Союза биатлонистов России (СБР).
Так, в женской эстафете примут участие Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. В мужской эстафете Россию представят Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
Соревнование состоится в субботу 11 января. По данным СБР, трансляцию состязания будут вести "Матч ТВ" и "Евроспорт".
Этап Кубка мира проходит в немецком Оберхофе. Он завершится 12 января.
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