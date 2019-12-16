Бьорндален вступился за «чистых» российских спортсменов
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален хочет подержать спортсменов из России, которые не были уличены в применении допинга. Об этом норвежский атлет рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». По словам Бьорндалена, он не может понять, почему чистым российским спортсменам могут запретить выступать на высшем уровне.
При этом прославленный биатлонист признал, что Россия нарушила действующие антидопинговые правила. Однако Бьорндален выразил уверенность, что ограничительные меры должны применяться только к участникам скандала.
Накануне биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о решении выступать за сборную Словении. Спортсменка заявила, что в России атлеты лишены прав.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение об отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира, лишив статуса соответствия РУСАДА.
Кроме того, России запрещено проводить у себя значимые международные турниры. Эти санкционные меры Москва собирается обжаловать в Спортивном арбитражном суде.
Бывший тренер сборной России по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер назвал санкции WADA частью политической игры, отмечает RT. «Я считаю, что это игра, которую мне сложно понять. Здесь большая политика. Сейчас нужно посмотреть, что действительно произошло», — заявил Пихлер ТАСС.
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