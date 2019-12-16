Бьорндален вступился за «чистых» российских спортсменов

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален хочет подержать спортсменов из России, которые не были уличены в применении допинга. Об этом норвежский атлет рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». По словам Бьорндалена, он не может понять, почему чистым российским спортсменам могут запретить выступать на высшем уровне.

При этом прославленный биатлонист признал, что Россия нарушила действующие антидопинговые правила. Однако Бьорндален выразил уверенность, что ограничительные меры должны применяться только к участникам скандала.