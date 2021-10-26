Объявлен состав хоккейной сборной России на первый этап Евротура

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав национальной команды, которая сыграет на первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

На турнир, который пройдёт в Финляндии, отправятся вратари Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс») и Владимир Галкин («Автомобилист»).

В списке защитников спартаковцы Александр Никишин и Егор Савиков, Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семён Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» Москва) и Владимир Грудинин (ЦСКА), а также игроки СКА Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов и Никита Смирнов.

В нападении за сборную России будут играть Данил Башкиров («Салават Юлаев»), динамовцы Дмитрий Рашевский и Иван Дидковски, Никита Тертышный («Трактор»), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарёв («Спартак»), игроки «Ак Барса» Артём Галимов, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов, а также хоккеисты СКА Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов и Матвей Мичков.

На Кубке Карьяла сборная России сыграет 11 ноября со сборной Финляндии, 13 ноября - с национальной командой Швеции и 14 ноября - со сборной Чехии.

Ранее в пресс-службе ФХР заявили, что главным тренером молодежной сборной России по хоккею назначен Олег Браташ, который сменил на этом посту Игоря Ларионова.

