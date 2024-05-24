Объявлен окончательный состав сборной России на матч с Белоруссией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил окончательный состав на матч с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Всего были вызваны 27 футболистов. В их числе вратари Илья Лантратов, Андрей Лунёв, Александр Максименко и Матвей Сафонов, а также защитники Илья Вахания, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Игорь Дивеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Даниил Хлусевич и Никита Чернов.
Кроме того, в состав попали полузащитники Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Антон Миранчук, Артём Карпукас, Данил Глебов, Далер Кузяев, Иван Обляков, Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Александр Черников и Кирилл Щетинин, а также нападающие Иван Сергеев , Константин Тюкавин и Фёдор Чалов.
Товарищеский матч сборных России и Белоруссии пройдёт в Минске 7 июня на национальном олимпийском стадионе «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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