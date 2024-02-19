Об осужденном за наркотики игроке «Спартака» Промесе снимут сериал
Компания Horizon Film снимет сериал на основе биографии нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщает AD.
Продюсер компании Яаап Шнайдер назвал биографию футболиста «чрезвычайно интересной». По его словам, сериал расскажет об успехах и неудачах форварда, его характере и поступках.
Создатели сериала дополнят факты вымышленными эпизодами. Съемки начнутся в 2025 году.
Суд Амстердама 14 февраля заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Футболист признан виновным в контрабанде крупной партии наркотиков. Его объявили в международный розыск, напоминает «Радиоточка НСН».
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