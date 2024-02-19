Об осужденном за наркотики игроке «Спартака» Промесе снимут сериал

Компания Horizon Film снимет сериал на основе биографии нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщает AD.

Промес намерен продолжить тренироваться вместе со «Спартаком» в Дубае

Продюсер компании Яаап Шнайдер назвал биографию футболиста «чрезвычайно интересной». По его словам, сериал расскажет об успехах и неудачах форварда, его характере и поступках.

Создатели сериала дополнят факты вымышленными эпизодами. Съемки начнутся в 2025 году.

Суд Амстердама 14 февраля заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Футболист признан виновным в контрабанде крупной партии наркотиков. Его объявили в международный розыск, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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