NYT: Перед Олимпиадой в Париже WADA потеряло 900 допинг-тестов

Перед Олимпиадой в Париже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло информацию об открытых делах и результатах тестов. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

В связи с этим, передает газета, на Игры могли попасть спортсмены, которых обвиняли в употреблении допинга.

Отмечается, что в мае руководство WADA получило информацию о сбое в работе компьютерной базы данных, который привел к повреждению, отсутствию или распространению некорректных данных по минимум двум тысячам дел. Это привело к сложности в отслеживании более 900 актуальных дел о нарушении антидопинговых правил.

При этом автор статьи уверяет, что информация о большом количестве случаев, затронутых проблемами с базой данных, до сих пор тщательно скрывалась несколькими должностными лицами WADА, которые участвовали в разрешении этого кризиса.