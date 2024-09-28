NYT: Перед Олимпиадой в Париже WADA потеряло 900 допинг-тестов

Перед Олимпиадой в Париже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло информацию об открытых делах и результатах тестов. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

В связи с этим, передает газета, на Игры могли попасть спортсмены, которых обвиняли в употреблении допинга.

Отмечается, что в мае руководство WADA получило информацию о сбое в работе компьютерной базы данных, который привел к повреждению, отсутствию или распространению некорректных данных по минимум двум тысячам дел. Это привело к сложности в отслеживании более 900 актуальных дел о нарушении антидопинговых правил.

При этом автор статьи уверяет, что информация о большом количестве случаев, затронутых проблемами с базой данных, до сих пор тщательно скрывалась несколькими должностными лицами WADА, которые участвовали в разрешении этого кризиса.

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Между тем, на официальном сайте агентства появилось заявление, в котором WADA опровергло информацию СМИ, рассказав о трудностях переноса базы данных на другую систему управления результатами.

«Технические проблемы, с которыми столкнулись при переносе базы данных, не оказали негативного влияния на Олимпийские игры в Париже. Полные данные были доступны в любое время и были надлежащим образом проверены WADA», - сказано в публикации агентства.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал борьбу с допингом одним из важнейших направлений работы, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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