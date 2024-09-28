NYT: Перед Олимпиадой в Париже WADA потеряло 900 допинг-тестов
Перед Олимпиадой в Париже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло информацию об открытых делах и результатах тестов. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники.
В связи с этим, передает газета, на Игры могли попасть спортсмены, которых обвиняли в употреблении допинга.
Отмечается, что в мае руководство WADA получило информацию о сбое в работе компьютерной базы данных, который привел к повреждению, отсутствию или распространению некорректных данных по минимум двум тысячам дел. Это привело к сложности в отслеживании более 900 актуальных дел о нарушении антидопинговых правил.
При этом автор статьи уверяет, что информация о большом количестве случаев, затронутых проблемами с базой данных, до сих пор тщательно скрывалась несколькими должностными лицами WADА, которые участвовали в разрешении этого кризиса.
Между тем, на официальном сайте агентства появилось заявление, в котором WADA опровергло информацию СМИ, рассказав о трудностях переноса базы данных на другую систему управления результатами.
«Технические проблемы, с которыми столкнулись при переносе базы данных, не оказали негативного влияния на Олимпийские игры в Париже. Полные данные были доступны в любое время и были надлежащим образом проверены WADA», - сказано в публикации агентства.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал борьбу с допингом одним из важнейших направлений работы, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- SHOT: Бывший министр обороны ДНР Стрелков пожаловался на боли в сердце
- Потребительский союз: В России 65% косметики содержат опасные вещества
- 112: Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12
- Sky Group подал в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере
- Израиль заявил о планах пресечения поставок оружия в Бейрут
- В Брянской области произошло крупное возгорание на деревообрабатывающем предприятии
- Глава ОГА Федоров заявил о повреждении инфраструктуры в Запорожье
- В Курской области в результате атак разрушен Глушковский краеведческий музей
- СМИ: Украина готовится к самой сложной зиме из-за энергетических проблем
- Израильские бомбардировки привели к пожару на заправке у аэропорта Бейрута
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru