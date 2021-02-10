Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC в легком весе. Об этом российский боец смешанного стиля (MMA) рассказал в эфире «Матч ТВ». Он подчеркнул, что ему не нравится, что дивизион «застаивает».

«Я хочу, чтобы ребята дрались за пояс. Потому что я уже отошел от дела, оставьте меня в покое», - отметил Нурмагомедов.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения, напоминает RT.

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Ранее стало известно, что россияне назвали бойца ММА Хабиба Нурмагомедова спортсменом 2020 года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Так, 10% респондентов назвали Нурмагомедова спортсменом года, вторую строчку по популярности занял Артем Дзюба, на третьем месте расположился теннисист Даниил Медведев. Также в пятерку избранных спортсменов попали хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СпортНурмагомедов
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