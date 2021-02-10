Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC в легком весе. Об этом российский боец смешанного стиля (MMA) рассказал в эфире «Матч ТВ». Он подчеркнул, что ему не нравится, что дивизион «застаивает».

«Я хочу, чтобы ребята дрались за пояс. Потому что я уже отошел от дела, оставьте меня в покое», - отметил Нурмагомедов.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения, напоминает RT.