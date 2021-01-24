Хабиб Нурмагомедов объяснил проигрыш Макгрегора на турнире UFC

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор потерпел первое свое поражение нокаутом от американского соперника Дастина Порье, потому что при поменял команду и спарринг-партнеров. Так считает чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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«Вот что бывает, когда вы меняете команду, спарринг-партнеров, которые сделали вас чемпионом, - написал Нурмагомедов. - Вы спарринговались с маленькими детьми вдалеке от реальности», - написал Нурмагомедов в своем Twitter-аккаунте.

У Макгрегора пятое поражение в карьере и первое – нокаутом при 22 победах в карьере. Порье сразил ирландца во втором раунде турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов побеждал Макгрегора и Порье поочередно, напоминает ТАСС.

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