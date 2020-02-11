Хабиба Нурмагомедова признали лучшим бойцом в мире
11 февраля 202013:36
Посвященный боевым искусствам портал Sherdog поместил на первое место в топ-10 лучших бойцов в мире российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выиграл все свои 28 боев в смешанном стиле (MMA).
Как сообщает телеканал «360», на втором месте рейтинга американец Джон Джонс, недавно одолевший Доминика Рейеса. На третьем – его соотечественник Генри Сехудо.
Будущий соперник Нурмагомедова Тони Фергюсон – девятый в списке по версии Sherdog. Их поединок должен состояться 19 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
ФОТО: РИА Новости
Горячие новости
- Кремль высказался о дне голосования по Конституции
- Кремль назначил Козака главным по Украине
- РБК: Всероссийское голосование по Конституции пройдёт в день рождения Ленина
- Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект о маткапитале во втором чтении
- Зеленский уволил главу своего офиса Богдана