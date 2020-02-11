Хабиба Нурмагомедова признали лучшим бойцом в мире

11 февраля 202013:36

Посвященный боевым искусствам портал Sherdog поместил на первое место в топ-10 лучших бойцов в мире российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выиграл все свои 28 боев в смешанном стиле (MMA).

Стала известно, когда Нурмагомедов завершит карьеру

Как сообщает телеканал «360», на втором месте рейтинга американец Джон Джонс, недавно одолевший Доминика Рейеса. На третьем – его соотечественник Генри Сехудо.

Будущий соперник Нурмагомедова Тони Фергюсон – девятый в списке по версии Sherdog. Их поединок должен состояться 19 апреля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смешанные ЕдиноборстваНурмагомедов