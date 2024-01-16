Нурмагомедов опроверг информацию о возобновлении карьеры

Ранее спортсмен из США Чейл Соннен заявил, что 35-летний Нурмагомедов якобы может выйти на поединок с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом на турнире в апреле.

«UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов.

Спортсмен завершил карьеру в 2021 году. На счету Нурмагомедова 29 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

