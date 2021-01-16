Глава UFC: Нурмагомедов готовит решение о возможном возвращении

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о встрече с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и пообещал раскрыть его решение насчет возобновления карьеры.

Нурмагомедов решил завершить карьеру после победы над Гэтжи

Уайт расскажет об итогах переговоров с Хабибом в 23:00 (мск), уточняет RT.

«Минувшим вечером я встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня, в 15.00 по Нью-Йорку на телеканале ACB я расскажу о его решении, и как оно повлияет на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье», — цитирует Газета.ru слова Уайта из ролика в Twitter.

Напомним, о завершении спортивной карьеры Нурмагомедов сообщил после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СпортНурмагомедов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры