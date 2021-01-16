Глава UFC: Нурмагомедов готовит решение о возможном возвращении
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о встрече с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и пообещал раскрыть его решение насчет возобновления карьеры.
Уайт расскажет об итогах переговоров с Хабибом в 23:00 (мск), уточняет RT.
«Минувшим вечером я встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня, в 15.00 по Нью-Йорку на телеканале ACB я расскажу о его решении, и как оно повлияет на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье», — цитирует Газета.ru слова Уайта из ролика в Twitter.
Напомним, о завершении спортивной карьеры Нурмагомедов сообщил после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
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