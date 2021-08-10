Новым главным тренером ФК «Урал» стал Игорь Шалимов
Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург), сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что соглашение с российским специалистом рассчитано на два года, клуб надеется на плодотворное сотрудничество и готов оказать новому наставнику всю необходимую помощь в работе.
Отмечается, что первую тренировку с «Уралом» Шалимов проведёт уже 11 августа.
За свою игровую карьеру Шалимов выиграл золото и серебро чемпионата СССР, стал обладателем Кубка УЕФА, а также серебряным призёром чемпионата Италии. После получения тренерской лицензии работал с подмосковным «Краснознамёнском», а затем в клубах премьер-лиги: «Уралан», «Краснодар», «Химки» и «Ахмат».
Кроме того, с 2008 по 2011 года Шалимов с тренировал женскую сборную России.
Ранее пост главного тренера футбольного клуба «Урал» покинул Юрий Матвеев. В пресс-службе команды отметили, что специалист и руководство клуба «пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества».
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