Юрий Матвеев ушёл с поста главного тренера футбольного клуба «Урал»
Юрий Матвеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург), сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что специалист и руководство клуба «пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества».
«Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе «Урала». Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодежью в «Урале-2», а также за успехи главной команды», - сказано в заявлении.
Сам Матвеев также выразил благодарность руководству, игрокам, тренерам и другому персоналу клуба, а также болельщикам «Урала». Кроме того, специалист пожелал команде успехов.
Ранее пост главного тренера ФК «Ростов» покинул Валерий Карпин, объяснив это невозможностью совмещать работу в команде и сборной России. Вместо него наставником ростовского клуба стал Юрий Сёмин, сообщает RT.
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