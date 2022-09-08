Новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер

В сообщении говорится, что с уже бывшим наставником клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» был подписан пятилетний контракт.

Новые владельцы «Челси» назвали Поттера «футбольным новатором и победителем, как на поле, так и за его пределами», который впечатлил их «своими идеями и подходом к футболу».

«Поттер — один из самых захватывающих тренеров. 47-летний игрок имеет высшее образование в дисциплинах, не связанных со спортом, и объединил этот опыт, чтобы выработать совместный, дальновидный подход», - добавили в пресс-службе «Пенсионеров».

Ранее футбольный клуб «Челси» объявил об увольнении с поста главного тренера немецкого специалиста Томаса Тухеля.

