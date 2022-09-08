Новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер
Футбольный клуб «Челси» объявил о назначении на пост главного тренера Грэма Поттера, сообщает пресс-служба английской команды.
В сообщении говорится, что с уже бывшим наставником клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» был подписан пятилетний контракт.
Новые владельцы «Челси» назвали Поттера «футбольным новатором и победителем, как на поле, так и за его пределами», который впечатлил их «своими идеями и подходом к футболу».
«Поттер — один из самых захватывающих тренеров. 47-летний игрок имеет высшее образование в дисциплинах, не связанных со спортом, и объединил этот опыт, чтобы выработать совместный, дальновидный подход», - добавили в пресс-службе «Пенсионеров».
Ранее футбольный клуб «Челси» объявил об увольнении с поста главного тренера немецкого специалиста Томаса Тухеля.
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