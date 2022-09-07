ФК «Челси» уволил Томаса Тухеля
Футбольный клуб «Челси» расстался с главным тренером Томасом Тухелем, сообщает пресс-служба британской команды.
В сообщении говорится, что ответственность за тренировки и подготовку команды к предстоящим матчам возьмёт на себя тренерский штаб.
«Прошло 100 дней с момента прихода новых владельцев. Они продолжают тяжёлую работу по развитию команды и считают, что настало подходящее время для смены наставника», - говорится в заявлении «Пенсионеров».
В пресс-службе добавили, что все игроки и сотрудники «Челси» выражают благодарность Тухелю, который по праву займет место в истории клуба после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира.
Ранее попавший под британские санкции российский бизнесмен Роман Абрамович за 4,25 млрд фунтов стерлингов продал ФК «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- ФК «Челси» уволил Томаса Тухеля
- В Хабаровском крае 25 населённых пунктов остались без электричества
- Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
- Собянин: Завершились работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников
- Путин не стал оценивать степень суровости приговора Сафронову
- Бочкарев: Московские застройщики оперативно нашли аналоги импортным материалам и комплектующим
- Путин заявил о прохождении пика самой сложной ситуации в российской экономике
- Представитель МИД Украины потребовал исправить венгерский учебник по географии
- В МИД заявили, что расширение БРИКС не стоит в повестке дня
- «Бред и чушь»: Путин прокомментировал попытки ограничить цены на российские энергоресурсы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru