ФК «Челси» уволил Томаса Тухеля

В сообщении говорится, что ответственность за тренировки и подготовку команды к предстоящим матчам возьмёт на себя тренерский штаб.

«Прошло 100 дней с момента прихода новых владельцев. Они продолжают тяжёлую работу по развитию команды и считают, что настало подходящее время для смены наставника», - говорится в заявлении «Пенсионеров».

В пресс-службе добавили, что все игроки и сотрудники «Челси» выражают благодарность Тухелю, который по праву займет место в истории клуба после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира.

Ранее попавший под британские санкции российский бизнесмен Роман Абрамович за 4,25 млрд фунтов стерлингов продал ФК «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули, сообщает RT.

