Абрамович официально продал «Челси»

Сделка по продаже миллиардером Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» завершена, сообщает РИА Новости.

Лондонский клуб продан консорциуму американца Тодда Боэли. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов (около 5 млрд евро).

Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд

Ранее в четверг Forbes оценил стоимость «Челси» в $3,1 млрд.

После начала спецоперации на Украине Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», напоминает «Чемпионат».

2 марта российский бизнесмен объявил о намерении продать клуб, который он приобрел в 2003 году. Вместе с тем Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заблокировав его активы.

Для завершения сделки понадобилось не только согласие британского правительства, но и «добро» от Португалии, гражданство которой также имеет бизнесмен.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ВеликобританияФутболРоман Абрамович
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