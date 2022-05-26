Абрамович официально продал «Челси»

Ранее в четверг Forbes оценил стоимость «Челси» в $3,1 млрд.

После начала спецоперации на Украине Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», напоминает «Чемпионат».

2 марта российский бизнесмен объявил о намерении продать клуб, который он приобрел в 2003 году. Вместе с тем Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заблокировав его активы.

Для завершения сделки понадобилось не только согласие британского правительства, но и «добро» от Португалии, гражданство которой также имеет бизнесмен.

