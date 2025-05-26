Новый турнир по хоккею для 12 сборных появится в Европе

Федерация объяснила своё решение тем, что новый турнир позволит сборным командами проводить значимые матчи во время европейских международных пауз. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года из-за событий на Украине.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент IIHF Люк Тардиф подтвердил, что сборную РФ решено не допускать до участия в олимпийском турнире 2026 года. В федерации настаивают, чтобы официально об этом объявил Международный олимпийский комитет.

