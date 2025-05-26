Новый турнир по хоккею для 12 сборных появится в Европе
«Европейский кубок наций» по хоккею появится в спортивном календаре континента. Организовать новый турнир решила Международная федерация хоккея.
В соревнованиях примут участие 12 сборных команд, объявила IIHF по итогам конгресса в Стокгольме. Мероприятие было приурочено к завершившемуся 25 мая чемпионату мира по хоккею. Первенство прошло в Швеции и Дании.
Федерация объяснила своё решение тем, что новый турнир позволит сборным командами проводить значимые матчи во время европейских международных пауз. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года из-за событий на Украине.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент IIHF Люк Тардиф подтвердил, что сборную РФ решено не допускать до участия в олимпийском турнире 2026 года. В федерации настаивают, чтобы официально об этом объявил Международный олимпийский комитет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru