Новый турнир по хоккею для 12 сборных появится в Европе

«Европейский кубок наций» по хоккею появится в спортивном календаре континента. Организовать новый турнир решила Международная федерация хоккея.

В соревнованиях примут участие 12 сборных команд, объявила IIHF по итогам конгресса в Стокгольме. Мероприятие было приурочено к завершившемуся 25 мая чемпионату мира по хоккею. Первенство прошло в Швеции и Дании.

Сборная США впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Федерация объяснила своё решение тем, что новый турнир позволит сборным командами проводить значимые матчи во время европейских международных пауз. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года из-за событий на Украине.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент IIHF Люк Тардиф подтвердил, что сборную РФ решено не допускать до участия в олимпийском турнире 2026 года. В федерации настаивают, чтобы официально об этом объявил Международный олимпийский комитет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СоревнованияЕвропаХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры