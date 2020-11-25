Новый тур Лиги чемпионов начался с минуты молчания в память о Марадоне
Матчи очередного раунда Лиги чемпионов УЕФА начались минутой молчания в честь скончавшегося аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает Интерфакс.
Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о планируемой акции сразу после появления информации о смерти знаменитого спортсмена. В 20:55 по московскому времени начались матчи "Боруссии" и "Шахтера", а также встреча греческого "Олимпиакоса" и британского "Манчестер Сити".
В 23:00 стартуют другие встречи, однако они тоже будут предварены минутой молчания в память о Марадоне. Также акция будет проведена на всех матчах турнира Лиги Европы УЕФА в четверг 26 ноября.
О том, что Диего Марадона ушел из жизни, вечером в среду сообщил его агент Матиас Мориа. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Азербайджан назвал резолюцию Франции по Карабаху «обычным листком бумаги»
- Эксперт ВОЗ назвал две версии перехода коронавируса к человеку
- МИД Франции: Одностороннее признание НКР никому не пойдёт на пользу
- Турция приступит к токсикологическому исследованию российской вакцины от COVID-19
- Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru