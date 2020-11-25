Новый тур Лиги чемпионов начался с минуты молчания в память о Марадоне

Матчи очередного раунда Лиги чемпионов УЕФА начались минутой молчания в честь скончавшегося аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает Интерфакс.

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Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о планируемой акции сразу после появления информации о смерти знаменитого спортсмена. В 20:55 по московскому времени начались матчи "Боруссии" и "Шахтера", а также встреча греческого "Олимпиакоса" и британского "Манчестер Сити".

В 23:00 стартуют другие встречи, однако они тоже будут предварены минутой молчания в память о Марадоне. Также акция будет проведена на всех матчах турнира Лиги Европы УЕФА в четверг 26 ноября.

О том, что Диего Марадона ушел из жизни, вечером в среду сообщил его агент Матиас Мориа. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФутболТраурМарадона
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