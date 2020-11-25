«Однажды мы сыграем на небесах». Пеле о смерти Марадоны

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал кончину аргентинского игрока и тренера Диего Марадоны.

Слова бразильского форварда приводит агентство Reuters.

«Грустно терять друзей таким образом... Однажды мы снова сыграем в футбол на небесах», — сказал Пеле.

В среду стало известно о смерти прославленного футболиста Диего Марадоны. Как сообщили аргентинские СМИ, экс-капитан и главный тренер сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от остановки сердца. Позже помощник Марадоны сообщил, что футболист скончался от сердечного приступа.

Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.

