Новости за ночь: Церемония начала обратного отсчета до старта Олимпиады-2020 отменена
В Токио организаторы летних Игр отменили церемонию начала обратного отсчета до старта Олимпиады. Мероприятие было назначено на 23 июля, ровно за год до старта соревнований, однако в целях безопасности власти Японии от этой идеи отказались. Правительство и представители оргкомитета Олимпиады полагают, что проведение церемонии может спровоцировать новую волну распространения коронавирусной инфекции.
Газета.ру напоминает, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год. Теперь Игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го. К слову, накануне стало известно, что правительство Японии и оргкомитет летней Олимпиады в Токио могут внести изменения в планы по проведению соревнований и организовать их в упрощенном формате.
Президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил на пресс-конференции НСН, что эти Игры будут уже совсем иными.
«Летние Игры в 2021-м году уже будут совсем другими соревнованиями. Как будут отбираться атлеты в Токио, кто будет участвовать, потому что многие спортсмены закончат карьеру. По-другому будет строиться подготовительный процесс, кто-то травмируется, без этого не бывает. Так что это будут совсем другие Игры, чем ты, что могли пройти в нынешнем году. Но для некоторых молодых спортсменов появится дополнительный шанс поехать на Игры», - считает Любимов.
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