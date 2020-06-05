Новости за ночь: Церемония начала обратного отсчета до старта Олимпиады-2020 отменена

В Токио организаторы летних Игр отменили церемонию начала обратного отсчета до старта Олимпиады. Мероприятие было назначено на 23 июля, ровно за год до старта соревнований, однако в целях безопасности власти Японии от этой идеи отказались. Правительство и представители оргкомитета Олимпиады полагают, что проведение церемонии может спровоцировать новую волну распространения коронавирусной инфекции.

Газета.ру напоминает, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год. Теперь Игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го. К слову, накануне стало известно, что правительство Японии и оргкомитет летней Олимпиады в Токио могут внести изменения в планы по проведению соревнований и организовать их в упрощенном формате.