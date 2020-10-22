Новости за ночь: Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту»

Итальянская «Аталанта» разгромила датский клуб «Митьюлланд» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, которая состоялась в Хернинге, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу итальянцам принесли голы Дувана Сапаты, Алехандро Гомеса, Луиса Мурьеля и Алексея Миранчука, вышедшего на поле на 81-й минуте и забившего на 89-й, передает RT.

Российский хавбек вынужден был пропустить старт сезона из-за травмы. Накануне он впервые вышел на поле в составе клуба из Бергамо.

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Во втором туре «Аталанте» на домашнем стадионе предстоит сразиться с амстердамским «Аяксом», «Митьюлланд» в гостях сыграет с английским «Ливерпулем».

Ранее Антон Миранчук, забивший единственный гол в ворота сборной Турции в матче Лиги наций, признан лучшим игроков встречи в составе сборной России.

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