Новости за ночь: Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту»
Итальянская «Аталанта» разгромила датский клуб «Митьюлланд» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча, которая состоялась в Хернинге, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Победу итальянцам принесли голы Дувана Сапаты, Алехандро Гомеса, Луиса Мурьеля и Алексея Миранчука, вышедшего на поле на 81-й минуте и забившего на 89-й, передает RT.
Российский хавбек вынужден был пропустить старт сезона из-за травмы. Накануне он впервые вышел на поле в составе клуба из Бергамо.
Во втором туре «Аталанте» на домашнем стадионе предстоит сразиться с амстердамским «Аяксом», «Митьюлланд» в гостях сыграет с английским «Ливерпулем».
Ранее Антон Миранчук, забивший единственный гол в ворота сборной Турции в матче Лиги наций, признан лучшим игроков встречи в составе сборной России.
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