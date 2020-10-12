Новости за ночь: Антон Миранчук назвал лучшим игроком сборной России

Антон Миранчук, забивший единственный гол в ворота сборной Турции в матче Лиги наций, признан лучшим игроков встречи в составе сборной России. Напомним, соперники разошлись при счете 1:1.

Главный тренер команды Станислав Черчесов назвал результат матча закономерным, особую благодарность он выразил болельщикам, потому что с ними «совсем другая атмосфера».

Как пишет, RT, cборная России имеет в активе 7 очков и продолжает лидировать в группе Лиги наций. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 14 октября против Венгрии.

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Ранее стало известно, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил о намерении зимой сменить команду – уйти в «Манчестер Сити». По мнению спортивного комментатора Виктора Гусева, такое заявление игрока не стоит воспринимать всерьез. В эфире НСН эксперт напомнил, что о желании сменить команду футболист говорит не впервые.

«Знаете, все последние слухи, связанные с Месси, приобретают звучание известной притчи о волках. И вот все поверили в уход Месси из «Барселоны», а он продолжает тренироваться, забивать. Теперь он якобы переходит в «Манчестер Сити». Давайте подождем. Один раз мы уже слегка обожглись, поверив», – отметил он.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лига НацийСборная РоссииФутбол
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