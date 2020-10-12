Новости за ночь: Антон Миранчук назвал лучшим игроком сборной России

Антон Миранчук, забивший единственный гол в ворота сборной Турции в матче Лиги наций, признан лучшим игроков встречи в составе сборной России. Напомним, соперники разошлись при счете 1:1.

Главный тренер команды Станислав Черчесов назвал результат матча закономерным, особую благодарность он выразил болельщикам, потому что с ними «совсем другая атмосфера».

Как пишет, RT, cборная России имеет в активе 7 очков и продолжает лидировать в группе Лиги наций. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 14 октября против Венгрии.