Новости за ночь: «Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче ЛЧ

Россияне вели в матче со счетом 2:0, гол на 17-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов, а на 21-й Маркус Берг. У соперника отличились Иван Ракитич (42) и Юссеф Эн-Несири (69 и 72). На пятой добавленной к первому тайму минуте с поля был удален защитник испанского клуба Хесус Навас, передает RT.

В турнирной таблице «Краснодар» находится с одним очком на третьем месте. 24 ноября команда сразится на своем поле с «Севильей».

