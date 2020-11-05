Новости за ночь: «Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче ЛЧ

Российский ФК «Краснодар» уступил испанской «Севилье» со счетом 2:3 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в гостях при пустых трибунах.

Матч «Локомотива» и «Атлетико» завершился со счетом 1:1

Россияне вели в матче со счетом 2:0, гол на 17-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов, а на 21-й Маркус Берг. У соперника отличились Иван Ракитич (42) и Юссеф Эн-Несири (69 и 72). На пятой добавленной к первому тайму минуте с поля был удален защитник испанского клуба Хесус Навас, передает RT.

В турнирной таблице «Краснодар» находится с одним очком на третьем месте. 24 ноября команда сразится на своем поле с «Севильей».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КраснодарЛига Чемпионов
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